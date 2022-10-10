Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Стрельцам важно быть пунктуальными, а Львов поджимают сроки
Овны
Вы сегодня можете покончить с пагубной привычкой опаздывать или ложиться спать ближе к утру. Важно принять решение, а с силой воли помогут звёзды.
Тельцы
День, когда можно расстаться с кем или чем угодно без грандиозного дискомфорта. Подумайте, что вам мешает и тянет назад, какие связи вы переросли и хотите оборвать.
Близнецы
Марс в вашем знаке получает поддержку Луны, так что ваш день должен пройти в хорошем настроении. Можно заниматься спортом, встречаться с друзьями.
Рак
Меркурий и Луна сегодня помогут вам завершить дела, которые застопорились на одном месте, или прекратить надоевшие переписки. Поставьте точку там, где вам больше нечего сказать.
Львы
Сроки поджимают: вам нужно срочно сдать работу или выполнить то, что обещали. Дальше откладывать некуда. Если есть возможность отдать долг или погасить кредит, сделайте это сегодня.
Девы
Меркурий подошел к самому последнему градусу вашего знака и готов попрощаться с вами до следующего лета. Вместе с ним отпустите из своей жизни всё, что считаете ненужным.
Весы
Завязывайте с грустными воспоминаниями и старыми обидами! Сегодня идеальный день для того, чтобы перевернуть страницу и навсегда забыть травмирующий опыт.
Скорпионы
Ваши встречи, переговоры, консультации и поездки пройдут удачно, если вы будете внимательны. Не отвлекайтесь и хорошенько готовьтесь ко всем событиям дня.
Стрельцы
Вам важно сегодня быть пунктуальными, не опаздывать и не давать обещаний. Многое вот-вот изменится, не усложняйте себе жизнь новыми обязательствами.
Козероги
Вы получите ответ, касающийся учебы, сдадите экзамен или работу, которую долго писали. Прояснится ситуация с билетами или дальними поездками. Также возможен очень неожиданный звонок.
Водолеи
Представители этого знака получат ответ, касающийся налогов, страховок или социальных пособий. Если вам нужно собрать пакет документов – сегодня последний удачный день для этого.
Рыбы
Это лучший момент года для расставания с партнером, другом или даже репетитором. Все когда-то заканчивается, и сегодня есть возможность сделать это без особых эмоций.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"