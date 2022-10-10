Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Стрельцам важно быть пунктуальными, а Львов поджимают сроки

Овны

Вы сегодня можете покончить с пагубной привычкой опаздывать или ложиться спать ближе к утру. Важно принять решение, а с силой воли помогут звёзды.

Тельцы

День, когда можно расстаться с кем или чем угодно без грандиозного дискомфорта. Подумайте, что вам мешает и тянет назад, какие связи вы переросли и хотите оборвать.

Близнецы

Марс в вашем знаке получает поддержку Луны, так что ваш день должен пройти в хорошем настроении. Можно заниматься спортом, встречаться с друзьями.

Рак

Меркурий и Луна сегодня помогут вам завершить дела, которые застопорились на одном месте, или прекратить надоевшие переписки. Поставьте точку там, где вам больше нечего сказать.

Львы

Сроки поджимают: вам нужно срочно сдать работу или выполнить то, что обещали. Дальше откладывать некуда. Если есть возможность отдать долг или погасить кредит, сделайте это сегодня.

Девы

Меркурий подошел к самому последнему градусу вашего знака и готов попрощаться с вами до следующего лета. Вместе с ним отпустите из своей жизни всё, что считаете ненужным.

Весы

Завязывайте с грустными воспоминаниями и старыми обидами! Сегодня идеальный день для того, чтобы перевернуть страницу и навсегда забыть травмирующий опыт.

Скорпионы

Ваши встречи, переговоры, консультации и поездки пройдут удачно, если вы будете внимательны. Не отвлекайтесь и хорошенько готовьтесь ко всем событиям дня.

Стрельцы

Вам важно сегодня быть пунктуальными, не опаздывать и не давать обещаний. Многое вот-вот изменится, не усложняйте себе жизнь новыми обязательствами.

Козероги

Вы получите ответ, касающийся учебы, сдадите экзамен или работу, которую долго писали. Прояснится ситуация с билетами или дальними поездками. Также возможен очень неожиданный звонок.

Водолеи

Представители этого знака получат ответ, касающийся налогов, страховок или социальных пособий. Если вам нужно собрать пакет документов – сегодня последний удачный день для этого.

Рыбы

Это лучший момент года для расставания с партнером, другом или даже репетитором. Все когда-то заканчивается, и сегодня есть возможность сделать это без особых эмоций.

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