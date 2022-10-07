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Герой России Мурадов назначен командующим Восточным военным округом

13:45
  • пятница
  • 07 октября 2022

Ранее должность командующего войсками ВВО занимал Александр Чайко

Командующим Восточного военного округа назначен Герой России Рустам Мурадов. Как отметил сообщивший о назначении земляка глава Республики Дагестан Сергей Меликов, Мурадов – мужественный боец, который первым идет в атаку.

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"Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа — одного из самых мощных по боевому составу военных округов страны", — написал Меликов в Telegram.

У Мурадова большой боевой опыт, полученный в "горячих точках" — Сирии и Чечне, он также командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. С декабря 2018 года занимал пост заместителя командующего войсками Южного военного округа. Минобороны в июле сообщало, что Мурадов командует группировкой "Восток" на Украине. Должность командующего войсками ВВО ранее занимал Александр Чайко, официальной информации о его увольнении или переводе на другую работу не поступало.

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