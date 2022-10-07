ЦБ Австралии предупредил о возможности дефолта

Речь идет о ряде заемщиков

Как говорится в отчете о финансовой стабильности ЦБ Австралии, на который ссылается "Интерфакс", более высокие процентные ставки серьезно сказываются на способности некоторых заемщиков погашать кредиты.

"Существует небольшая группа заемщиков, которые не смогут расплатиться с долгами из-за низких сбережений и высокого уровня обязательств", - добавили в ЦБ.

Там уточнили, что финансовые потрясения могут стать и более масштабными, если экономическая активность окажется слабее прогнозов.

Ранее RBA повысил ключевую ставку в стране до 2,6%.

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