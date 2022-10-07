В Энергодаре начались работы по перезапуску двух энергоблоков ЗАЭС

Станция в рабочем состоянии и может генерировать энергию

Работы по вводу в эксплуатацию двух энергоблоков Запорожской АЭС начались в Энергодаре. С запуском будут помогать и находящиеся на станции сотрудники МАГАТЭ, сообщил глава городской администрации Александр Волга.

"Станция в рабочем состоянии, она сможет генерировать энергию после запуска… Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия-24".

Волга ранее пояснял, что регламентные работы контролируют "Росэнергоатом" и Международное агентство по атомной энергии. Только по их завершении начнут запускать энергоблоки ЗАЭС.

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