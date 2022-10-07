Маск назвал себя фанатом Украины

Скандал вокруг заявлений миллиардера не утихает

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал в соцсетях статью украинского издания Kyiv Post, в которой было сказано, что "гордость и тщеславие Маска играют колоссальную роль в его попытках строить из себя эксперта по Украине".

Также издание призвало предпринимателя остановиться и признать, что он "перестарался".

"Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны", - написал Маск в ответ.

Ранее он призвал Москву и Киев к миру, выдвинув свой план урегулирования, в котором, в частности, фигурировал российский Крым.

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