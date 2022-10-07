Лавров: болезнь мозга НАТО зашла слишком далеко

Альянс пестует неонацистский режим в Киеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил на заседании комиссии "Единой России" в рамках международного межпартийного форума "Экологическая политика и устойчивое развитие", что когда-то президент Франции Эмманюэль Макрон диагностировал "рак мозга" у НАТО.

"Судя по тому, как альянс пестует неонацистский режим в Киеве, эта болезнь зашла слишком далеко", - констатировал глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Он добавил, что на Западе "пляшут под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока еще находится там у власти".

Как подчеркнул Лавров, США и их союзники принимают на себя "огромную ответственность за опасный рост международной напряженности".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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