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Собянин поддержал проведение выставки "Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях"

14:52
  • пятница
  • 07 октября 2022

Выставка пройдет с 24 по 26 ноября

В Центре современного искусства "Винзавод" с 24 по 26 ноября пройдёт выставка "Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

В ней примут участие профессионалы отрасли, а также молодые архитекторы и реставраторы. Мастера смогут ближе познакомиться с производителями, и это станет началом нового плодотворного сотрудничества.

Москва - один из мировых лидеров в сфере сохранения памятников культуры. За 12 лет в столице отреставрировано почти 2000 объектов. В последние годы при проведении восстановительных работ предпочтение отдаётся отечественным разработкам и материалам.

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