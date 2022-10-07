ООН впервые назначила спецдокладчика по правам человека в России

Это сделано по просьбе западных стран

Организация Объединенных Наций впервые назначила спецдокладчика по правам человека в России. Решение принято Советом ООН по правам человека по просьбе западных стран.

"Совет постановляет назначить специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации сроком на один год и просит обладателя мандата осуществлять мониторинг положения в области прав человека в Российской Федерации", - цитирует опубликованный организацией документ РИА Новости. Добавлено, что в обязанности спецдокладчика входит сбор, анализ и оценка информации "со всех сторон".

Результаты голосования на 51-й сессии СПЧ в Женеве представил президент Совета Федерико Вильегас. По его данным, 6 стран проголосовали против инициативы Запада, представители 24 государств воздержались, 17 проголосовали за.

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