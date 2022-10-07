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Российские войска пресекли наступление ВСУ на краснолиманском направлении

14:47
  • пятница
  • 07 октября 2022

ВКС России нанесли удары по трем бригадам ВСУ в ДНР

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в пятницу, что ВКС высокоточным оружием уничтожили в Хмельницкой области цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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Также стало известно, что два батальона ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на купянском направлении. Российские войска пресекли наступление ВСУ на краснолиманском направлении, добавили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, ВКС нанесли удары по трем бригадам ВСУ в ДНР, уничтожив более 100 украинских военных. На купянском направлении уничтожено более 80 военных ВСУ и немецкую самоходно-артиллерийскую установку с высокоточными боеприпасами.

ВСУ предприняли попытку наступления на николаево-криворожском направлении, но были отброшены на исходные позиции, рассказали в Минобороны.

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