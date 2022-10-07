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ВКС России уничтожили более 100 боевиков ВСУ и пункты управления

15:07
  • пятница
  • 07 октября 2022

Разрушены цеха ремонта ракетных установок

Российская авиация ударами по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в ДНР уничтожила более 100 боевиков. В Хмельницкой области разрушены цеха ремонта ракетных установок, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации: 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки в ДНР уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", - заявил генерал на брифинге.

ВКС России также нанесли удар высокоточным оружием по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области. Уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, в районе Запорожья поражены шесть пунктов управления украинской армии, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, уничтожены два склада боеприпасов.

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