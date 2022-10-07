Лидеры 27 стран ЕС поддержали продолжение оказания помощи Украине

Киев будет и дальше получать военную и финансовую помощь

В ходе неформального саммита в Праге главы государств и правительств 27 стран — членов Евросоюза выступили в поддержку продолжения оказания помощи Украине. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказал информированный о ходе обсуждения источник.

По словам источника, лидеры стран ЕС выразили приверженность продолжению оказания военной и финансовой помощи украинским властям, сообщает ТАСС.

При этом не уточняется, были ли согласованы конкретные параметры поддержки Украины.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал новый транш военной помощи для Украины на 625 млн долларов. Помимо РСЗО HIMARS, Вашингтон передаст Киеву артиллерийские системы, боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.

В российском МИДе заявили, что это свидетельствует о том, "какая сила ненависти к нам".

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