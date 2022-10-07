Названы сроки ЕГЭ-2023

Экзамен по русскому языку запланирован на 29 мая

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год.

"В соответствии с проектом, ЕГЭ в 2023 году в досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в основной период - с 26 мая по 1 июля, в дополнительный период - с 6 по 19 сентября", - сказано в сообщении.

ЕГЭ по русскому языку запланирован на 29 мая, по математике базового и профильного уровней - на 1 июня.

ОГЭ состоится с 21 апреля по 23 сентября с учетом досрочного и дополнительного периодов.

Основной период ЕГЭ-2022 прошел с 26 мая по 2 июля. Зарегистрировано было более 723 тысяч человек.

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