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Названы сроки ЕГЭ-2023

15:07
  • пятница
  • 07 октября 2022

Экзамен по русскому языку запланирован на 29 мая

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год.

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"В соответствии с проектом, ЕГЭ в 2023 году в досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в основной период - с 26 мая по 1 июля, в дополнительный период - с 6 по 19 сентября", - сказано в сообщении.

ЕГЭ по русскому языку запланирован на 29 мая, по математике базового и профильного уровней - на 1 июня.

ОГЭ состоится с 21 апреля по 23 сентября с учетом досрочного и дополнительного периодов.

Основной период ЕГЭ-2022 прошел с 26 мая по 2 июля. Зарегистрировано было более 723 тысяч человек.

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