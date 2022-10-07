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Лукашенко привез в подарок Путину трактор

15:28
  • пятница
  • 07 октября 2022

Президент Белоруссии прибыл на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге

Александр Лукашенко приготовил Владимиру Путину оригинальный подарок на день рождения. Белорусский лидер привез президенту России в качестве презента на 70-летие трактор.

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 "Такой, на котором я работаю, - BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки", - рассказал журналистам президент Белоруссии, прибывший на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург.

Журналисты поинтересовались у Лукашенко, оснащен ли подарок необходимыми насадками. Белорусский лидер ответил, что из всего множества таких приспособлений он выбрал одно – сеялку. А посеянный хлеб потом отправят президенту Польши Дуде и премьеру Моравецкому, а также другим лидерам европейских стран. Чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам, приводит слова Лукашенко БелТА.

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