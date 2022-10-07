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Лукашенко анонсировал ответ Москвы и Минска на ядерную угрозу в Польше

15:36
  • пятница
  • 07 октября 2022

Государства обдумают ответ Варшаве

Белоруссия и Россия подумают, как отвечать на угрозу появления ядерного оружия в Польше. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит глав государств — участников СНГ в Санкт-Петербурге.
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Политика попросили прокомментировать тему обеспечения безопасности западных границ Союзного государства Белоруссии и России в складывающейся международной обстановке.

Лукашенко сослался на заявления Запада, отметив, что "якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу". Президент Белоруссии призвал не волноваться, заверив, что "все будет нормально", а также пообещал, что Москва и Минск обдумают совместный ответ, сообщает агентство "БелТА".

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что несмотря на отсутствие в настоящее время явных признаков непосредственной подготовки к развязыванию агрессии, опасность возможного задействования развернутых у белорусских границ войск НАТО против Минска остается.

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