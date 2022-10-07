Путин: на Украине происходят трагические события

Президент России принимает участие в неформальном саммите глав СНГ

Президент России Владимир Путин заявил на неформальном саммите глав СНГ в Петербурге, что на Украине происходят трагические события.

Вместе с тем глава государства указал, что конфликты происходят и между другими странами СНГ, это требует выработки мер по их разрешению По словам российского лидера, в целом отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства.

"Хочу выразить признательность вам за то, что вы приняли приглашение и приехали сегодня в Петербург. Очень рад видеть здесь в этом зале лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства и с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - цитирует президента РИА Новости.

Такие неформальные встречи лидеров СНГ в северной столице России становятся доброй традицией, также отметил Путин.

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