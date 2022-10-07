Путин призвал принять меры против конфликтов в СНГ

Они возникают не только на Украине, отметил российский лидер

На пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо предпринять меры по разрешению возникающих конфликтов. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказал президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита лидеров стран — членов СНГ в Санкт-Петербурге.

Путин подчеркнул, что такие конфликты возникают "помимо Украины, где происходят, действительно, трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства".

Это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению, поэтому лидерам стран СНГ предстоит обсудить вопросы безопасности на пространстве Содружества, заявил президент России.

При этом российский лидер подчеркнул важность обмена мнениями по продвижению взаимного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин отмечал, что Запад пытается привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории СНГ. Следуя своим целям, геополитические противники "готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать "цветную революцию", подчеркнул российский лидер.

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