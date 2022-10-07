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В России выделят 628 млрд рублей на госпрограммы по экологии

16:18
  • пятница
  • 07 октября 2022

Средства выделят в период с 2023 по 2025 годы

Финансирование государственных программ "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов" и "Развитие лесного хозяйства" из средств бюджета составит 628 млрд рублей в ближайшие три года. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
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Руководитель Минприроды уточнил на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, что деньги будут выделяться в период с 2023 по 2025 годы.

На федеральные проекты "Чистая страна", "Чистый воздух", "Комплексная система обращения с ТКО", "Сохранение озера Байкал, биоразнообразия и экологический туризм" в рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды" планируется направить за три года 320 млрд рублей.

Финансирование программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" составит 156 млрд рублей на ближайшие три года, на программу "Развитие лесного хозяйства" выделят 152 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что экологичность должна быть в числе параметров, учитываемых, в том числе, при развитии внутреннего туризма. Однако спекулировать на теме экологии, как это делают на Западе, опасно, считает президент.

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