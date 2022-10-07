В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках в Россию микрочипов

Предполагается, что мужчина указывал ложный пункт назначения

Правоохранительные органы Нидерландов задержали 55-летнего мужчину, которого подозревают в нарушении санкционных торговых ограничений.

По данным местных властей, он поставлял в Россию микрочипы.

"У подозреваемого изъяты доступ к личным и корпоративным банковским счетам, административные данные и торговый запас [электронных] товаров. Предполагается, что среди прочего он поставлял микрочипы компаниям и организациям в России. Эти микрочипы могут быть использованы для производства вооружения", - приводит сообщение Службы по налоговой информации и расследованиям Нидерландов ТАСС.

Предполагается, что мужчина указывал ложный пункт назначения, чтобы обойти санкции.

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