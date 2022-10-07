Все для победы: как волонтеры помогают фронту

Оказать помощь военнослужащим в зоне специальной операции готовы жители и крупных городов, и небольших селений

Более 200 тысяч человек уже прибыли в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации. В зону СВО они пойдут только после подготовки и боевого слаживания. Тренировки идут на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Среди этих двухсот тысяч - десятки тысяч добровольцев. Только на портале Госуслуг за эти пару недель зафиксировано более 70 тысяч запросов от желающих участвовать в специальной военной операции не по повестке, а по велению сердца. Все мобилизованные полностью обеспечены всем необходимым для прохождения службы. Более того, на специализированном портале "Объясняем.рф" подчеркивается, что требование покупать что-либо за свой счет незаконно. Вместе с тем желающих помочь фронту, солдатам и офицерам с каждым днем все больше. Это и обычные люди, и волонтерские центры.

Все для фронта, все для победы - этот лозунг сегодня снова актуален. Оказать помощь нашим военнослужащим в зоне специальной операции готовы жители и крупных городов, и небольших селений. Центральная Россия, Камчатка, Якутия, Приамурье - люди ежедневно, даже в выходные, приносят в пункты сбора теплые вещи, продукты и многое другое.

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа необходимые военнослужащим вещи собирают в рамках акции "Посылка солдату". Участие в ней принимают неравнодушные горожане и целые коллективы предприятий и организаций. Сбор и отправку координирует фонд "Дорогами добра с Ямала".

"Самое важное - мы не должны забывать, что у нас впереди зима, самое важное - это теплая одежда. Просто сменное термобелье всегда в приоритете. Пусть будет про запас. И, конечно, это письма. Письма для них это, как знаете, привет от родных, близких, друзей - неважно, от кого, просто даже от незнакомых людей. Им важно чувствовать эту поддержку, понимать, что даже мы здесь находясь, мы о них помним, мы их ждем домой", - говорит Виталия Тимохина, координатор акции "Посылка солдату".

Это ателье в Копейске знают уже, наверное, все жители южноуральского города. Владелец предприятия Мария Сезон не только собирает вещи для мобилизованных, но и сама шьет для солдат. Применение находит даже старым шубам и дубленкам, которые нередко приносят пожилые копейчане. Из них выкраивает теплые зимние куртки. Работы так много, что не хватает рук. Тем не менее отправлена уже не одна партия одежды.

"Видела видео, когда провожают родных - в слезах, в эмоциях. И это очень сильно затронуло и хотелось помочь. Увидела, как там вообще парни - зима на носу. И решила внести свой вклад", - отмечает сама Сезон.

В Челябинске центром сбора помощи стал фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Местный турклуб пожертвовал десятки спальных мешков, теплых вспененных подстилок и другое снаряжение.

В Москве руководство столичного филиала компании "Хартия" решило поддержать своих сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации.

"Своих не бросаем. Здесь, наверное, наша социальная ответственность, которая постоянно присутствует в компании, не позволяет нам так просто наших товарищей-коллег отправлять непосредственно отправлять свои обязательства. Поэтому было принято решение, что каждый сотрудник, который подлежит мобилизации будет дополнительно укомплектован имуществом, которое потребуется ему на период прохождения первичных подготовительных мероприятий", - рассказывает директор филиала Алексей Чернявский.

После мобилизации 35 сотрудников компании проходят переподготовку. На основе их пожеланий был сформирован вещевой комплект из трех десятков предметов первой необходимости. Рюкзаки уже отправлены к месту службы.

В вещевом комплекте - все самое необходимое: зимняя одежда, теплая обувь, налокотники, наколенники, набор для приготовления пищи, фонарик, пылевлагозащищенный кнопочный мобильный телефон и дополнительный аккумулятор. И, конечно же, медицинская аптечка. Общий вес вещевого комплекта - около 15 килограммов.

Вскоре такие же рюкзаки получат еще 20 человек, те, кто только что получил повестки. Но на складе компании заготовлены уже более 100 комплектов. Часть будет направлена в подшефное подразделение Терского казачьего войска, которое принимает участие в спецоперации.

Помочь фронту в эти дни решили многие московские предприниматели. Дмитрий Солдатов после того, как повестка пришла одному из его сотрудников, собрал для него комплект необходимой в боевых условиях техники. А теперь, уже имея опыт, готов поделиться такими наборами со всеми мобилизованными.

Москвичка Анна Федина - ветеран Великой Отечественной войны. Недавно она написала письмо на одно из оружейных предприятий в Калужской области с просьбой изготовить для участника специальной военной операции дальнобойную снайперскую винтовку.

"К вам обращается Федина Анна Константиновна, ветеран Великой Отечественной войны из Москвы с просьбой изготовить снайперскую винтовку для подарка. Я всю жизнь считала, что вражескую гидру надо бить в ее логове, и сегодня ликвидировать противника на его территории - немаловажная задача. Кроме военных, как мне пояснили мои внуки, на Донбассе сейчас сражаются ребята-добровольцы. И пусть мой подарок пойдет им в помощь. Я имею личные сбережения, понимаю размер расходов и готова оплатить подарок", - говорится в послании.

Калужские оружейники, конечно же, не могли отказать в такой просьбе и бесплатно изготовили винтовку "Сталинград" с именной надписью "Защитнику России от ветерана войны Фединой. Москва 2022 год". А также пообещали. что в ближайшее время оружие будет доставлено в войска.

Раньше участники этой студии вязания и бисероплетения в подмосковных Мытищах дарили теплые носки и варежки родным и знакомым, а теперь, не покладая рук, вяжут для наших военнослужащих в зоне спецоперации.

"Мы просто собираемся здесь, обмениваемся опытом, показываем - у кого, что получилось. А вяжем мы дома, и даже некоторые вяжут и ночью", - сообщает Галина Федотова, руководитель студии "Вязание и бисероплетение".

Всего несколько дней - и первая партия шерстяных изделий уже готова к отправке.

Алексей Платонов, Татьяна Каминская, Тимофей Проймин, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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