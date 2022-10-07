Принуждение к смерти: зачем Запад подталкивает граждан к эвтаназии

С легкой руки политиков хорошая идея превратилась в инструмент контроля качества населения

На Западе все чаще больных, и далеко не только тех, кто болен неизлечимо или испытывает сильнейшие боли, подталкивают к эвтаназии, то есть добровольному уходу из жизни с помощью врачей. Наиболее широко явление распространено сейчас в Европе, она вообще первопроходец в этом вопросе, и в Канаде. Более того, в стране кленового листа со следующего года эвтаназия станет доступна для душевнобольных, а также, возможно, для детей.

Эту моржиху норвежцы назвали Фрейя. По неизвестной причине она поселилась в Осло-фьорде - заливе в юго-восточной части страны. Занималась тем, что гоняла уток и лебедей, живущих тут же. Но большую часть времени спала на солнышке и фотографировалась с любопытными местными жителями, которые ежедневно приходили на побережье, чтобы понаблюдать за животным. Единственное что - утопила несколько пришвартованных лодок. В остальном же ученые признавались - Фрейя абсолютно безобидна и для человека не опасна.

"Решение усыпить моржиху было принято на основании общей оценки сохраняющейся угрозы безопасности для окружающих. Мы понимаем, что оно может вызывать негативную реакцию общественности, но все же считаем его правильным. Мы с огромным уважением относимся к благополучию животного, однако безопасность человека для нас в приоритете", - сообщил Франк Бакке-Йенсен, директор Управления рыболовства Норвегии.

Как добавили в ведомстве, умерщвление прошло по всем правилам эвтаназии морских млекопитающих. И вообще: у них не было возможности обеспечить благополучие животного другими мерами. То есть смерть оказалась самым лучшим развитием событий для абсолютно, как показало вскрытие, здорового животного. Такое ощущение, что норвежским властям просто не хотелось заниматься судьбой Фрейи. Хотя что, казалось бы, проще - усыпить и отвезти за сотню километров. Но ампула с ядом - это и дешевле, и быстрее.

И этот подход на Западе начинают активно распространять и на своих граждан. На государственном уровне идет пропаганда эвтаназии. Добровольного ухода из жизни, если устали от боли, болезней или просто от старости. Как лучшую рекламу приводят историю Ника и Трес Элдерхорст. Им было по 91 году. Они прожили вместе 65 лет и умерли в один день, взявшись за руки на кровати в окружении родных и близких. Они не представляли жизни друг без друга. Реклама оказалась действенной. В этом году ушел из жизни Жан-Люк Годар - известный французский кинорежиссер. Ему тоже был 91 год. Причина эвтаназии - отнюдь не болезнь, а общее истощение. Проще говоря, усталость от жизни. О своем желании покинуть мир добровольно и безболезненно, когда придет время, заявил и Ален Делон. В Швейцарии клиник, которые оказывают такие услуги, как в Москве - кабинетов стоматологии. Созданы даже специальные капсулы. Они наполняются внутри азотом, человек чувствует эйфорию, засыпает и умирает. Конвейер смерти, не иначе.

Эвтаназия бывает пассивная (когда пациента, часто находящегося в коме, просто отключают от аппаратов, поддерживающих в нем жизнь) и активная - когда сам человек просит убить его. Сторонники эвтаназии правы во многом: человек может просто устать жить с постоянной болью, или когда у родных есть понимание, что шансов выйти из комы нет никаких. Смерть как избавление. Вот только одного желания пациента, когда он в сознании, мало, уверены специалисты.

"При беседе с ними ориентируются только вот на их желания: уйти от боли, перестать быть обузой. Но не учитывается, что у него есть еще какие-то интересы, которые позволят ему функционировать дальше. Да просто тяга к жизни", - отметил Сергей Ениколопов, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ.

В Канаде же закон об эвтаназии с каждым годом становится все либеральнее. Там это называют "медицинской помощью при смерти". Согласно данным, которые приводят СМИ, опираясь на официальные отчеты, в прошлом году при помощи врачей добровольно ушли из жизни 10064 канадца. Это на 32% больше, чем годом ранее. В некоторых регионах страны цифры быстро сравнялись или превзошли показатели в Бельгии и Нидерландах, где эта практика существует уже более двух десятилетий.

Сыграть в ящик в Канаде проще простого. Достаточно иметь тяжелое неизлечимое заболевание. И ничего, что с ним можно прожить еще десятки лет. Наблюдатели склонны считать, что такое законодательство было принято намеренно, чтобы впредь избежать скандалов, как, например, с Роджером Фолеа, который в результате дегенеративного заболевания мозга оказался прикованным к постели. Когда ни он сам, ни благотворительный фонд не смогли платить за наблюдение врачей, эти врачи непрозрачно намекнули: нет полутора тысяч долларов в день - умри. А мы поможем. Государство не будет платить за лечение, но эвтаназию проспонсирует безвозмездно.

И таких случаев много. Правозащитники собирают истории по всей Канаде. Жительницу Онтарио заставили прибегнуть к добровольному уходу из жизни даже не по болезни, а только потому, что очередь на социальное жилье не позволяла его получить в ближайшем время. Родственники 35-летнего инвалида, отправившегося в мир иной при помощи врачей, пришли в медучреждение за его вещами и обнаружили, что весь пол палаты, в которой он лежал, был завален фекалиями.

Эвтаназия в Канаде - это для тех, кто слишком беден, чтобы жить достойно, считает автор книги на тему эвтаназии "Теряя достоинство" Чарльз Камози: "Пациентов с деменцией в Канаде через двадцать лет у нас будет в два раза больше. А через 30 лет – в три раза. У нас есть средства, чтобы за ними ухаживать? Если нет, то этим тогда займутся роботы или эвтаназия".

В нацистской Германии также существовала схожая программа. Называлась "Операция Т-4". Под нее попадали душевнобольные люди, инвалиды, болеющие эпилепсией, энцефалитом, парализованные, находящиеся на лечении более пяти лет. И возраст не имел значения. Фашисты называли это смертью из милосердия.

Выдуманные истории, наложенные на исторические реалии в произведениях Эриха Марии Ремарка, как нельзя тонко подчеркивали атмосферу тех лет: "Они назывались Малым лагерем. В них содержались заключенные, которые уже не могли работать. Здесь они ждали своей смерти. Официально Малый лагерь назывался отделением щадящего режима, но лишь немногие обитатели бараков умудрялись выдержать этот щадящий режим дольше, чем две недели".

Не можешь работать на благо Германии и фюрера - умри. Это принцип нацистов не менее остро ощущают малоимущие тяжелобольные канадцы и европейцы. Спустя десятилетия после признания подобных экспериментов Рейха абсолютно людоедскими.

"Канадский опыт - это полное безобразие, потому что так здравоохранение может избавиться от всех своих хронических больных. И прекрасно рапортовать, какое количество людей мы вылечили. В общем, в каком-то смысле это фашизм", - продолжает Ениколопов.

Именно поэтому пока в большинстве стран эвтаназия запрещена и рассматривается как убийство. Особенно в том виде, как ее сейчас проповедуют на Западе. И все чаще звучит мысль, что делается это не ради облегчения страданий больного и его семьи, а ради пресловутой программы сокращения численности населения Земли. С легкой руки политиков, казалось бы, хорошая идея избавления человека от боли превратилась в инструмент контроля качества населения. Принуждение к смерти - потому что эти люди никому не нужны.

Дмитрий Гусев, Елена Мекертычева, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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