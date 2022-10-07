Не кризис, а катастрофа: переживет ли Европа эту зиму

Как будет выглядеть политическая карта Европы, пока не очень понятно

Это не кризис, а катастрофа. Зима еще не наступила, а самые пессимистичные прогнозы экспертов уже сбываются - в Европе останавливают работу предприятия. Один из крупнейших производителей консервированных овощей отправил всех сотрудников по домам минимум на шесть недель. Всему виной астрономические счета за электричество. Из-за них остановить конвейер выгоднее, чем производить товары.

"Санкции сейчас фактически привели к уничтожению экономики Евросоюза. Это означает, что крупным предприятиям не выгодно вести бизнес больше в Европе. Потому что Европа все свое процветание, все свое экономическое благополучие все эти годы строило на наших дешевых энергоносителях. И начало инфраструктурной войны, диверсии на газопроводах поставили окончательную точку даже в призрачных надеждах не то, что диалог и сотрудничество в поставках энергоносителей может возобновиться", - отметил Павел Селезнев, профессор Финансового университета при правительстве России.

После диверсий на "Северных потоках" и без того высокие цены на газ стали расти быстрее. Политики в разных странах Европы заговорили о деиндустриализации. Индекс промышленной активности в Германии упал до отметки в 39,8 - это зона глобальной рецессии.

Вице-канцлер Роберт Хабек уже признал, что экономике страны нанесен необратимый ущерб.

"Наблюдаем резкое сокращение производства азотных удобрений - на 70%. На 25% упала выплавка алюминия. Только на 5% упала выплавка стали. Но если будут перепады электрической энергии, которые уже обещаны на эту зиму, то выплавка стали может сократиться и на 60%, и на 70%. Естественно, будет сокращаться все машиностроение, химическая промышленность. Мы уже знаем, что концерн "Байер" переносит свою базу из Германии в Соединенные Штаты, это теперь будет американская компания. Идет бегство капиталов", - объяснил политолог Василий Колташов.

Но такая релокация возможна далеко не во всех отраслях. Тем же предприятиям, которые могут перенести производства, депутат Бундестага Вальдемар Гердт рекомендует смотреть не за океан, а в Россию.

"Было бы здорово, если бы Россия выступила с такой инициативой и сказала: слушайте, у нас есть энергоносители, вот наши условия, вот наши налоговые льготы, мы предоставляем вам вот то-то. Это был бы адекватный, зеркальный ответ на эту американскую захватническую экономическую войну", - сказал он.

Пока Европа пытается тушить кризис финансовыми инструментами. В первую очередь, повышает ставку рефинансирования. Впрочем, по мнению экспертов, побочные эффекты от такого лекарства перевешивают пользу.

"Поддержание нулевыми ставками - оно обеспечивало общее равновесие, а повышение ставок обозначает экономический спад. С одной стороны вы боретесь с инфляцией, но вы боретесь за счет увеличения нагрузки на должников. Потому что теперь они должны больше платить по своим обязательствам, меньше занимать. Это касается корпоративного сектора, это касается домашних хозяйств, это касается администраций региональных, это касается правительственных администраций. То есть вы переходите в режим большей экономии", - продолжил Колташов.

Ритейлеры отменяют заказы по всему миру, потому что видят, что покупательская способность падает. Получается замкнутый круг - люди покупают меньше, значит, и предприятия производят меньше. Начинаются увольнения, банкротства. Компании не справляются с долгами и расходами. И это уже не теория, а реальность.

Под угрозой и финансовый сектор. Европа ждет плохих новостей от крупнейших и старейших банков мира - Credit Suisse и Societe Generale. Если их не смогут спасти от банкротства, то коллапс Lehman Brothers в 2008 году и последовавший глобальный кризис покажутся в сравнении легкой прогулкой. Проблемы у Европы и с продовольственной безопасностью. В Нидерландах на неделе закрылись теплицы, в которых выращивали овощи и фрукты. Они обеспечивали 40% всего европейского рынка.

"В последнее время у нас затраты на энергию росли по 10 процентов в год, с этим мы еще могли справиться. А сейчас нам пришел счет в 10 раз больше, чем два года назад. Это просто сумасшествие. В такой ситуации никто не сможет выжить. Ни компании, ни домохозяйства, никто", - сказал фермер Вутер Дуйжвистейн.

Счета за электричество и газ в Европе еще даже не вышли на свои пиковые значения. А естественная температура в квартирах пока позволяет не включать отопление. Несмотря на это, у многих семей, которые раньше относили себя к среднему классу, состояние близкое к панике. И эксперты уверены - дальше будет только хуже. Нефть снова дорожает, а газ в нужных объемах взять неоткуда. Запасов же в европейских хранилищах на все не хватит, придется выбирать, чем жертвовать.

"Для Европы это чревато бунтами на уровне обычных граждан. Потому что в конечном счете все свои долги и огрехи и политики, и бизнесмены списывают на простых граждан. Которые на своих плечах должны это выносить и терпеть. И когда у человека фактически ежедневно стоит экзистенциальный вопрос - ему сегодня покушать или ему сегодня согреться, ну, согласитесь, что это уже не та демократия, которой следует сколько-нибудь гордиться", - отметил Селезнев,

Тяжелейший кризис за всю историю континента может привести к коллапсу объединенной Европы. Вряд ли это произойдет нынешней зимой, но большинство экспертов предупреждает, что у этой ситуации есть мощный отложенный эффект. И самые тяжелые последствия Европа ощутит в конце 2023 - начале 2024 годов. Именно тогда Европейский Союз и может прекратить свое существование. И пока не очень понятно, как после этого будет выглядеть политическая карта Европы. Впрочем, ничего хорошего такие изменения Старому Свету, очевидно, не принесут.

Денис Большаков, Елена Мекертычева, Георгий Куршубадзе, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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