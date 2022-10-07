Страны ЕС обсуждают механизм потолка цен на российский газ

Запад все еще мечтает "обанкротить Россию"

Евросоюз продолжит оказывать Киеву военную и финансовую поддержку - такое намерение подтвердили сегодня еще раз на неформальном саммите в Праге. В столице Чехии лидеры европейских стран снова наперебой твердят об изоляции России и грозят Москве дальнейшими рестрикциями, едва утвердив очередной - уже восьмой - пакет ограничений. Вслед за введением потолка цен на российскую нефть обсуждают аналогичное решение по газу. Но на фоне оголтелой русофобии все громче звучат призывы менять санкционную политику Брюсселя.

Второй день заседания Европейского политического сообщества в Праге. Про-украинская массовка встречает кортежи и хором требует от ЕС больше оружия для ВСУ и новые антироссийские санкции. К толпе подходит президент Литвы Гитанас Науседа, обещает неизбежную победу над Россией. Затем произносит эффектную грозную речь: "Прежде всего мы должны выстроить очень надежную систему устрашения, чтобы у России не возникало желание проверить нашу возможность отвечать. Так что устрашение, устрашение, как можно больше устрашения, потому что мы должны быть сильными и не давать нами манипулировать".

Очередной сеанс "устрашения" Москвы - введение потолка цен на газ. 15 из 27 стран ЕС с такой мерой согласны, однако и они между собой не могут договориться, как это должно работать. Путано механизм объясняет латвийский премьер: "Ограничение цен на газ, если бы можно было его достичь, стало бы грандиозным событием - с оговоркой, что мы не можем поставить под угрозу безопасность поставок. Мы не можем установить цену так, чтобы никто не продавал газ в Европу. Хорошо бы организовать так, чтобы газ продолжал поступать, но цены оставались бы низкими".

При этом страны с развитой, по сравнению с Прибалтикой, экономикой (Германия, Нидерланды и Дания) выступают против любого ограничения. Они опасаются, что потолок цен затруднит закупку топлива, которое необходимо им для поддержания производства и бизнеса. Польша, Греция, Бельгия и Италия предложили идею ценового "коридора" - он может быть отменен в случае чрезвычайной ситуации с поставками.

Пока официальные европейские власти спорят, как быстрее и безопаснее для себя "обанкротить" Россию, немецкая оппозиция предлагает, напротив, открыть все возможные вентили и спасать экономику Германии.

"Нам нужна доступная энергия. На протяжении десятилетий мы получали ее из России, и это единственный способ сделать нас конкурентоспособными. Невозможно внезапно совершить разворот. Мы искренне надеемся, что трубопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию", - заявила Петра Федерау, пресс-секретарь государственной парламентской группы "Альтернатива для Германии".

Накануне немецкий энергетический регулятор предупредил рядовых потребителей и малый бизнес о том, что те должны сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы избежать чрезвычайной ситуации зимой. Также сетевое агентство ФРГ не исключает риски нехватки электроэнергии. Зимние холода еще не наступили, а последствия санкций уже больно ударили по немецким гражданам.

Однако европейские политики остаются глухи к призывам людей. Редкое исключение - премьер-министр Венгрии: "Санкции не оправдали возложенных на них надежд. Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять".

Менять политику - и тут тоже косвенно замешана Россия - намерены Соединенные Штаты в отношении Саудовской Аравии. В Вашингтоне готовят ответ на решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти с ноября на 2 миллиона баррелей в сутки. По данным Bloomberg, Эр-Рияд снизил цены на сырье для Европы, но повысил для США. Джо Байден назвал такое решение "близоруким". За пять недель до промежуточных выборов в Палату представителей в Штатах может случиться новый скачок цен на бензин.

"Я думаю, как вы ясно слышали от моих коллег в администрации Белого дома, мы считаем это решение разочаровывающим и недальновидным. Особенно учитывая, что у нас есть глобальная экономика, которая сталкивается с последствиями восстановления после COVID, а также с агрессией со стороны России и Украины. Что касается отношений с Эр-Риядом в будущем, мы рассматриваем ряд вариантов ответа и тесно консультируемся с Конгрессом", - сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Демократы в Конгрессе уже призвали сократить военные продажи Саудовской Аравии. Разумеется, не в отместку, а под предлогом гуманизма. Законодатели вспомнили о том, что Эр-Рияд проводит операцию в Йемене и выразили возмущение гибелью гражданского населения, а также нарушениями прав человека.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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