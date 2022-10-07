ВСУ ударили по Донецку реактивной артиллерией советского производства

В Херсонской области боевики из HIMARS уничтожили пассажирский автобус

Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, а также соседние населенные пункты остались без электроснабжения после артобстрела с позиций ВСУ. По предварительной информации, взрывом повреждена инфраструктура местной теплоэлектростанции - самой мощной в регионе. А в Херсонской области утром 5 мирных жителей погибли в результате попадания украинского снаряда в пассажирский автобус. Еще 5 человек получили ранения. Атака не была случайной. Удар нанесен с применением высокоточной американской РСЗО HIMARS.

Первые кадры из Херсона - на дороге догорают грузовик и автобус. Вооруженные силы Украины ударили по городу из реактивной-системы залпового огня HIMARS. Все произошло около 7 часов утра, в автобусе на работу ехали мирные люди. Известно о пяти погибших, еще пятеро получили ранения.

"Террористы не оставляют любой возможности ударить по мирному населению. Задача уже скорее не украинцев, а тех, кто толкнул украинцев на эту войну. Убить как можно большее количество людей", - заявил Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области.

Реактивной артиллерией советского производства "Ураган" ВСУ ударили по Донецку. Под обстрел попал Ленинский район. На одной улице повреждено сразу несколько частных жилых домов. Один из обломков похож на отработанную кассету. Осколками посечено все вокруг - выбиты окна, повреждены крыши. Националисты используют любое вооружение против гражданского населения. Военных объектов поблизости нет.

В одном из домов тяжело ранена девушка. Вместе с родителями она находилась внутри здания, но осколки пробили окно.

"Второй хлопок. Где-то вот так в огородах. И опять посыпалось. Мы побежали в дом. Здесь старшая дочь живет. Прятаться. Произошел третий хлопок. Младшая дочь осталась здесь вот здесь в пристройке. Я слышу, она кричит. Я выбежала. У нее перебиты ноги. Рука. Ранение в бок", - рассказывает Татьяна Ковалкина.

На каждый удар по мирному населению наши бойцы отвечают контрбатарейной борьбой.

А эти уничтоженные БТР и танки ВСУ - результат двухчасового боя между боевиками и российским подразделением ВДВ. Противник попытался замаскироваться в лесополосе. Однако благодаря беспилотникам все позиции радикалов были раскрыты и впоследствии уничтожены.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков: "Активными действиями российских войск на Купянском направлении все атаки ВСУ отражены. Уничтожено более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники, а также германская самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами".

Чтобы поддержать бойцов на фронте, российские волонтеры привозят гуманитарную помощь. На закупку этого груза более трех миллионов рублей собрали жители Ульяновска. Амуниция, качественное термобелье, аптечки, коптеры, продовольствие.

Такая поддержка сейчас идет со всей страны, но это не значит, что всего достаточно.

"Вот эта помощь - это капля в море. И мне очень хочется, чтобы мы все включились. Чтобы все помогали. Чтобы мы вместе ковали нашу общую победу", - отметила заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова.

Дорогу к победе должны помочь проложить и три новых автомобиля, подаренные волонтерами. Два из них имеют бронезащиту и будут полезны на передовой.

Петр Вершинин, Николай Карбанов, Николай Мурашов, "ТВ Центр"

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