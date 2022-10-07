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США решили объединиться с Финляндией и Швецией в стратегии по Арктике

16:39
  • пятница
  • 07 октября 2022

Вашингтон выразил заинтересованность в расширении сотрудничества

США намерены сотрудничать с Финляндией и Швецией как с союзниками по НАТО в области обороны и безопасности в рамках новой американской стратегии по развитию в Арктике. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказали в Белом доме.
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В Вашингтоне отметили, что стратегия "оценивает то, как мы калибруем и координируем наши активности с союзниками по НАТО и как мы с арктическими партнерами совместно защищаем наши интересы в области безопасности".

Соединённые Штаты заинтересованы в расширении работы со Швецией и Финляндией, которые вступают в НАТО, заявили в Белом доме. Там уточнили, что речь идет, в частности, об увеличении возможностей оперативного взаимодействия, обмене информацией, совместных учениях, а также сокращении рисков "нежелательной эскалации" с Россией, сообщает РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Москва и Пекин усилили свое практическое сотрудничество в Арктике, что бросает вызов интересам Североатлантического альянса в регионе. По словам политика, ответом со стороны НАТО станет "сильное и предсказуемое присутствие в регионе", поскольку возможности России на Севере представляют стратегический вызов.

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