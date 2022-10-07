Лидеры стран СНГ поздравили Путина с юбилеем

7 октября российскому лидеру исполнилось 70 лет

Лидеры Туркмении, Армении, Киргизии, а также бывший президент Молдавии поздравили президента России Владимира Путина с 70-летним юбилеем, который российский лидер отмечает 7 октября.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов пожелал Путину здоровья и счастья, назвав отрадным, что в укреплении и развитии двусторонних отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией большое значение имеет уделяемое Путиным глубокое внимание.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил богатейший опыт Путина как государственного и политического деятеля, который направлен на укрепление российской государственности, экономическое развитие страны и повышение благосостояния народа России.

Президент Киргизии Садыр Жапаров пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а также рассказал о "духе вечного союзничества и стратегического партнерства" в отношениях двух государств.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон подчеркнул, что Путин является выдающимся государственным деятелем, который заслужил доверие и высокий международный авторитет, в том числе у жителей Молдавии, сообщает РИА Новости.

В 2021 году, когда Владимиру Путину исполнилось 69 лет, российский лидер провел 7 октября "с телефонной трубкой в руке и с обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что вечер праздничного дня — "личное пространство президента".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"