Медведев провел совещание по гособоронзаказу

Зампред Совбеза посетил машиностроительный завод "Авангард"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил московский машиностроительный завод "Авангард" и провел совещание по выполнению гособоронзаказа.

"Предприятие занимает лидирующие позиции в производстве зенитных ракет, комплексов, противоракетной обороны. Здесь очень серьезный государственный оборонный заказ. Давайте поговорим о том, какие дополнительные задачи стоят сейчас перед предприятием", - цитирует Медведева РИА Новости.

Он добавил, что касаются задачи увеличения количества выпускаемых изделий и расширения производства.

Завод "Авангард" с 2002 года входит в состав Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей".

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