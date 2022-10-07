ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев провел совещание по гособоронзаказу

16:43
  • пятница
  • 07 октября 2022

Зампред Совбеза посетил машиностроительный завод "Авангард"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил московский машиностроительный завод "Авангард" и провел совещание по выполнению гособоронзаказа.

Медведев отметил позитивные сдвиги в экономике России
"Без них проживем": Медведев оценил сокращение научного партнерства с Западом

"Предприятие занимает лидирующие позиции в производстве зенитных ракет, комплексов, противоракетной обороны. Здесь очень серьезный государственный оборонный заказ. Давайте поговорим о том, какие дополнительные задачи стоят сейчас перед предприятием", - цитирует Медведева РИА Новости.

Он добавил, что касаются задачи увеличения количества выпускаемых изделий и расширения производства.

Завод "Авангард" с 2002 года входит в состав Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев посетил Московский машиностроительного завода "Авангард"
Дмитрий Медведев посетил Московский машиностроительного завода "Авангард"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.