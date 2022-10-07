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Энергодар после обстрела ТЭС остался без света

17:04
  • пятница
  • 07 октября 2022

Специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям

ВСУ снова обстреляли Энергодар и ближайшие к нему населенные пункты в Запорожской области, сообщили в пресс-службе администрации города.

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"Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям.

Запорожская ТЭC находится в непосредственной близости к АЭС, где 11 сентября был остановлен последний работавший реактор, станция не вырабатывает электроэнергию.

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