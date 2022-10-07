Польский премьер предложил разделить активы России между Украиной и ЕС

Средства потребуются и для нужд Польши, заявил политик

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подтвердил в пятницу, 7 октября, что выдвигал предложение разделить замороженные российские активы между властями Украины и Евросоюза.

По утверждению политика, активы России на 350 млрд евро, которые были заблокированы в рамках санкционных мер, могут понадобиться и "для нужд" Евросоюза и самой Польши.

Как заявил Моравецкий, на неформальном саммите ЕС в Праге обсуждался вопрос о создании нового фонда помощи Украине. Политик, по его словам, "указал на один источник, который относительно легко получить, если говорить о средствах".

При этом не уточняется, как восприняли эту инициативу представители других государств Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Ранее Моравецкий заявлял, что Украину будут отстраивать на основе нового плана Маршалла. По мнению польского политика, заняться этим должны компании из Польши, используя замороженные российские активы. Этот план встретил полное понимание в Киеве, утверждает Моравецкий.

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