ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СКР подготовил дело казанского стрелка Галявиева к передаче в суд

17:39
  • пятница
  • 07 октября 2022

Следствие по делу завершено

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в казанской школе в мае 2021 года. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.
Устроившему стрельбу в казанской гимназии продлили арест

Как уточняет СКР со ссылкой на материалы дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет и скопировал их поведение при нападении.

Уголовное дело в отношении Галявиева передано для решения вопроса о направлении в суд, сообщает ТАСС.

По данным следствия, 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, бывший ученик гимназии № 175 в Казани, устроил в здании образовательного учреждения стрельбу из ружья. Погибли девять человек, в том числе семь детей. 23 человека пострадали. Экспертиза признала Галявиева вменяемым. Юноша полностью признал свою вину и раскаялся.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Ильназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.