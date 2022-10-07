СКР подготовил дело казанского стрелка Галявиева к передаче в суд

Следствие по делу завершено

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в казанской школе в мае 2021 года. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточняет СКР со ссылкой на материалы дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет и скопировал их поведение при нападении.

Уголовное дело в отношении Галявиева передано для решения вопроса о направлении в суд, сообщает ТАСС.

По данным следствия, 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, бывший ученик гимназии № 175 в Казани, устроил в здании образовательного учреждения стрельбу из ружья. Погибли девять человек, в том числе семь детей. 23 человека пострадали. Экспертиза признала Галявиева вменяемым. Юноша полностью признал свою вину и раскаялся.

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