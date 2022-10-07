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Москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты

17:26
  • пятница
  • 07 октября 2022

Ранее Минобороны сообщало о планах мобилизовать 300 тысяч человек

Жители Москвы продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты.

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"Я офицер запаса. Давно уже решил, что надо защищать Родину. Родина позвала - будем защищать", - рассказал один из прибывших.

Другой сообщил, что "косить" не собирается.

"Повестку получил на рабочем месте, если скажут отправляться - буду думать о практических вещах: о сборах и о том, как завершить дела на "гражданке", - уточнил он.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт. Планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

В Москве работают временные пункты мобилизации. Они открыты на ВДНХ, в Музее Москвы и театре Романа Виктюка.

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