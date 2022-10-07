Москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты

Ранее Минобороны сообщало о планах мобилизовать 300 тысяч человек
Жители Москвы продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты.
"Я офицер запаса. Давно уже решил, что надо защищать Родину. Родина позвала - будем защищать", - рассказал один из прибывших.
Другой сообщил, что "косить" не собирается.
"Повестку получил на рабочем месте, если скажут отправляться - буду думать о практических вещах: о сборах и о том, как завершить дела на "гражданке", - уточнил он.
21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт. Планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
В Москве работают временные пункты мобилизации. Они открыты на ВДНХ, в Музее Москвы и театре Романа Виктюка.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"