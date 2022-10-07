Петербург сэкономит на праздновании Нового года

Деньги направят на нужды участников спецоперации

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказали в администрации Северной столицы.

Как уточняют петербургские власти, будет отменен концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце.

При этом новогодние программы для семей с детьми и традиционные "детские елки" решено не отменять.

Средства, сэкономленные на праздновании Нового года, будут направлены на закупку дополнительного снаряжения для участников специальной военной операции на Украине — добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает "Интерфакс".

Россия проводит специальную военную операцию, целями которой является демилитаризация и денацификация Украины, с 24 февраля. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, в рамках которой планируется призвать в ряды Вооруженных Сил до 300 тысяч резервистов.

После этого в ряде российских городов приняли решения отменить массовые мероприятия. Например, в Воронеже и в Ростове-на-Дону отказались от концертов и фейерверков в День города.

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