Россия обвинила Запад в недопуске в расследованию ЧП на "Северных потоках"

Это значит, что "им есть, что скрывать", полагают в Москве

Российская сторона сталкивается с противодействием Запада при попытках принять участие в расследовании инцидентов в системе газопроводов "Северный поток". Об этом в пятницу, 7 октября, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам представителя МИД, западные государства "не допускают к расследованию страну, которая является собственником и ресурса непосредственно, и также части этой инфраструктуры".

Из этого Мария Захарова сделала вывод, что "им есть, что скрывать", сообщает ТАСС.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что необходимо "держать лису подальше от курятника" и не допускать российскую сторону к расследованию происшествий, которые привели к нарушению эксплуатации системы "Северный поток". По словам политика, любое потенциальное предложение со стороны России об оказании помощи в ходе расследования инцидента не будет принято.

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