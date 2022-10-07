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В России вновь снизилась безработица

18:40
  • пятница
  • 07 октября 2022

Российские власти контролируют ситуацию на рынке труда

Количество официально зарегистрированных безработных за две недели в России сократилось на 25 тысяч человек, до 621,4 тысячи. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказала российский вице-премьер Татьяна Голикова.
В России сократилось число безработных

Замглавы правительства подчеркнула, что власти продолжают внимательно отслеживать текущую ситуацию на рынке труда и вести оперативный мониторинг.

По состоянию на 23 сентября уровень безработицы в РФ составлял 0,9%. За последовавшие две недели показатель уменьшился до 0,8%, цитирует Голикову ТАСС.

При этом число работников, находящихся в простое, сократилось на 4,6 тысячи – до 89,8 тысячи человек. Количество россиян, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, уменьшилось на 4,2 тысячи – до 114,9 тысячи человек.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме — меньше 4%. В целом экономическая ситуация в России, по словам главы государства, стабилизировалась.

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