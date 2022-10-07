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ЕС пообещал Киеву 2 млрд евро

18:59
  • пятница
  • 07 октября 2022

Брюссель подтвердил приверженность поддержке Украины

Евросоюз в ближайшие дни выделит украинским властям 2 млрд евро. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, сообщил, что ЕС договорился сформировать фонд объемом 100 млн евро, средства из которого дадут Киеву возможность напрямую приобретать вооружения и военную технику в Европе.

Члены ЕС договорились 25 октября собраться в Берлине, чтобы обсудить инструменты долгосрочной поддержки Украины. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступивший инициатором конференции, "восстановление Украины станет вопросом поколения", сообщает ТАСС.

Источники ранее рассказали, что в ходе неформального саммита в Праге лидеры государств Евросоюза договорились продолжить оказание военной и финансовой поддержки Киева. Однако не сообщались конкретные параметры поддержки Брюсселем Киева.

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