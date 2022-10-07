Виновник ДТП с Собчак получил срок в колонии-поселении

Водитель выехал на встречную полосу

Адлерский районный суд вынес приговор Олегу Цою - водителю автомобиля Mercedes, ставшего виновником ДТП с летальным исходом в Сочи 9 октября 2021 года.

Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo. 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась от полученных травм. В салоне Mercedes находилась Ксения Собчак. Ее допрашивали в качестве свидетеля.

"Суд признал подсудимого виновным, с учетом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы судов Краснодарского края.

Сам подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

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