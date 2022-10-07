На Каспии под Астраханью столкнулись два маломерных судна

Есть погибший

В Каспийском море под Астраханью столкнулись два маломерных судна, сообщили в региональном управлении МЧС.

"7 октября в 17:20 (16:20 мск) в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о столкновение двух маломерных судов в Икрянинском районе, раскатная часть Каспийского моря, район 11-й огневки", - сказано в сообщении.

В результате инцидента погиб один человек мужчина 2000 года - один из судоводителей.

На месте ЧП работают правоохранительные органы.

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