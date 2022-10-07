ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Каспии под Астраханью столкнулись два маломерных судна

18:48
  • пятница
  • 07 октября 2022

Есть погибший

В Каспийском море под Астраханью столкнулись два маломерных судна, сообщили в региональном управлении МЧС.

Три судна сорвало с якоря в Татарском проливе
Шесть человек пропали после аварии судна в Самаре

"7 октября в 17:20 (16:20 мск) в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о столкновение двух маломерных судов в Икрянинском районе, раскатная часть Каспийского моря, район 11-й огневки", - сказано в сообщении.

В результате инцидента погиб один человек мужчина 2000 года - один из судоводителей.

На месте ЧП работают правоохранительные органы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники МЧС на воде
Сотрудники МЧС на воде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.