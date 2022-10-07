ЕС анонсировал план реформирования энергорынка

Договоренность "в общих чертах" достигнута

Еврокомиссия подготовит предложения по реформе рынка энергетики к саммиту лидеров стран Евросоюза, который пройдет 20-21 октября. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказал премьер-министр Италии Марио Драги.

По словам политика, в план войдут три пункта: снижение цен, получение инструмента солидарности и начало реформы рынка электроэнергии.

Драги также назвал естественным предложение еврокомиссаров Тьерри Бретона и Паоло Джентилони по единому европейскому подходу в борьбе с энергетическим кризисом. По словам итальянского премьера, это нужно, чтобы "поставить все страны, как те, у которых есть фискальное пространство, так и те, у которых его нет, на равный уровень".

В свою очередь, премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Петр Фиала отметил, что участники неформального саммита Евросоюза "в общих чертах" достигли договоренности об обсуждаемых мерах в сфере энергетики, сообщает ТАСС.

Ранее словенский премьер-министр Роберт Голоб заявил, что европейский рынок электроэнергии и газа рухнул и не функционирует. Как заявил глава правительства Словении, это не значит, что от европейского энергорынка нужно отказаться. Однако он требует реформирования.

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