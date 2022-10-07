Цены в России выросли впервые за четыре месяца

Росстат зафиксировал подорожание ряда товаров

В России в сентябре 2022 года выросла стоимость продуктов питания (без учета овощей и фруктов) и непродовольственных товаров. Это следует из данных, опубликованных в пятницу, 7 октября, Росстатом.

После трех месяцев дефляции цены в России, по данным статистического ведомства, выросли, хотя рост оказался несущественным — на 0,05% в месячном выражении.

При этом в годовом исчислении рост цен замедлился до 13,68% с 14,3% в августе.

Потребительские цены выросли на 0,2% и более в 31 российском регионе, в 35 регионах отмечено снижение потребительских цен, сообщается на официальном сайте Росстата.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в стране постепенно замедляется инфляция, упав с пикового значения в 17,8% в апреле до 13,7% в сентябре. По мнению Медведева, есть все основания полагать, что по результатам 2022 года инфляция составит не более 12%.

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