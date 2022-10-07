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Росстат прекратит публикацию оперативных данных о смертности от ковида

19:35
  • пятница
  • 07 октября 2022

Об этом сообщила пресс-служба ведомства

Росстат перестал публиковать данные о смертности от коронавирусной инфекции, передает РБК.

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"Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19 позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Эти данные Росстат публиковал со второго квартала 2020 года.

По данным на 7 октября, в России всего выявлены 21 163 942 случая COVID-19, умер 387 991 пациент.

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