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В организации "Офицеры России" дали напутствие мобилизованным москвичам

19:46
  • пятница
  • 07 октября 2022

Сегодня важно сохранить целостность страны

Член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Александр Головашкин обратился с напутствием к мобилизованным гражданам. По его словам, объявление частичной мобилизации - необходимость, связанная с сохранением целостности страны.

"Никто не хочет из тепличных условий уходить из дома, особенно когда ты уже отслужил и тебя вновь призывают. Но еще раз повторюсь, для того мы и есть на земле, мужчины, чтобы оберегать свой дом, защищать свою семью и свою Родину. А Родина у нас, как мама, - она одна, ее не выбирают", - сказал Головашкин.

Он добавил, что мобилизация позволит обновить данные в военкоматах.

"Поэтому момент, наверно, опять-таки положительный в том, что сейчас обновлена будет база, и на последующие годы все будет работать", - уточнил спикер.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт. Планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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