В России госпитализированы с коронавирусом ещё 1017 человек

Пандемия идёт на убыль

За сутки в России госпитализировано 1017 больных коронавирусом, всего зафиксировано 18 819 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 203 332 человек с COVID-19, умерло 388 199 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 119 человек, зарегистрировано 1 266 новых больных, всего в столице 3 211 861 инфицированный, скончались 46 258 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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