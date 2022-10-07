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ВЦИОМ: не менее 90% жителей новых регионов России уверены в честности референдумов

19:56
  • пятница
  • 07 октября 2022

Плебисциты проводились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подавляющее большинство жителей регионов, вошедших по итогам референдумов в состав Российской Федерации, считают прошедшие всенародные волеизъявления честными. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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В Донецкой и Луганской народных республиках по 98% опрошенных считают, что референдум о вхождении этих республик в состав России прошел без фальсификаций и серьезных нарушений.

В Запорожской области 93% респондентов уверены в том, что референдум прошел без нарушений и фальсификаций, в Херсонской области — 90%, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее ВЦИОМ в ходе исследования выяснил, что 75% опрошенных россиян положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Нейтральные оценки высказали 12%, негативные – 11%. Мнение о том, что Россия должна защищать интересы жителей этих территорий, разделяют 83% респондентов. Не согласны с этим 11%, еще 6% затруднились с ответом.

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