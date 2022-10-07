Боррель связал решение ОПЕК+ с введением потолка цен на нефть

Брюссель считает энергетику главным геостратегическим вопросом

Решение стран — участниц формата ОПЕК+ снизить нефтедобычу связано с желанием Запада ввести потолок цен на поставки этого ресурса из России. Такое мнение в пятницу, 7 октября, высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Европейский чиновник заявил, что энергетика стала "главным геостратегическим вопросом, связанным с войной и балансом сил в мире", сообщает РИА Новости.

5 октября в ходе министерской встречи членов ОПЕК+ было согласовано сокращение объемов нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября. Реальное сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 1-1,1 млн баррелей в сутки, отметили в Саудовской Аравии.

В ЕС тем временем продолжается обсуждение введения предельных цен на нефть. Европейские страны считают, что это ограничит поступления в российский бюджет за счет торговли энергоресурсами.

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