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Индонезия объявила о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20

20:42
  • пятница
  • 07 октября 2022

Индонезия предлагала организовать встречу двух президентов

И президент России Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский согласились посетить саммит "Большой двадцатки" (G20), запланированный на ноябрь на индонезийском острове Бали. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказал посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.
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Дипломат сообщил в интервью эмиратскому изданию National, что в ответ на приглашения приехать на саммит "оба согласились".

Официальное подтверждение этой информации от властей России и от властей Украины пока не поступало.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия примет участие в саммите G20, однако формат этого участия пока не определен, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Индонезии заявляли, что готовы организовать встречу Путина и Зеленского на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в ноябре, это открывает прекрасные возможности для переговоров. В Кремле не раз отмечали, что Москва концептуально не против встречи Путина и Зеленского, но для нее должны быть созданы подходящие условия.

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