Президент Украины обратился к НАТО с призывом нанести превентивный удар по России

Президент Украины Владимир Зеленский фактически призвал страны ядерного клуба нанести удар по России. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля призвал лидеров других государств обратить внимание на заявление Зеленского о превентивном ударе по России, отметив, что это лишний раз подчеркивает правоту решения Путина о проведении спецоперации по демилитаризации Украины.

Москва сожалеет, что Запад не приструнил "своего вассала" Зеленского после его высказываний о превентивном ударе по России, поскольку президент Украины позволил себе "очень опасное и вопиющее" заявление, цитирует Пескова РИА Новости.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с призывом "не дожидаться" применения ядерного оружия Россией, а нанести превентивные удары. По мнению украинского лидера, это нужно сделать, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!".

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