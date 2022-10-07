Россия учтет слова Зеленского в мерах по ядерному сдерживанию

Президент Украины призвал НАТО нанести превентивный удар по России

Президент Украины Владимир Зеленский уже не в первый раз задействует риторику, связанную либо с созданием ядерного оружия, либо с применением ядерного оружия. Об этом в пятницу, 7 октября, напомнил заместитель руководителя российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

Дипломат прокомментировал заявления Киева о том, что речь в выступлении Зеленского якобы шла о санкциях, а не ядерном ударе. Воронцов предложил "зайти на сайт, где размещено это интервью на украинском языке, и послушать в первоисточнике, что сказал президент Зеленский" — "речь шла не о каких-то там превентивных санкциях до 24 февраля, мифических, которые выдумывает пресс-служба президента".

Российская сторона будет отслеживать и учитывать эти заявления Зеленского при принятии необходимых мер по обеспечению ядерного сдерживания и по обеспечению безопасности России, заверил Воронцов.

Представитель МИД подчеркнул, что меры будут предприниматься в соответствии с военной доктриной России, а также с основами политики в области ядерного сдерживания, сообщает РИА Новости.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с призывом "не дожидаться" применения ядерного оружия Россией, а нанести превентивные удары. В Кремле отметили, что это подтверждает правильность решения Владимира Путина о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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