Минюст внес в список СМИ-иноагентов Дмитрия Глуховского

Реестры обновлены 7 октября

Министерство юстиции России в пятницу, 7 октября, признало СМИ-иноагентами писателя Дмитрия Глуховского*, социолога Искандэра Ясавеева* и общественного деятеля из Бурятии Евгения Балтатарова*.

Решение в отношении Глуховского* последовало за возбуждением в отношении него уголовного дела по статье о распространении ложной информации о российских Вооруженных Силах и других государственных органах за публикацию в социальной сети.

Кроме того, обновлен реестр физических лиц — иностранных агентов. В него внесены рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров)*, активистка Ирина Сторожева* и правозащитница Алена Попова*.

Реестры опубликованы на официальном сайте Министерства юстиции России.

Ранее в Госдуме рассказали, что поправки в законодательство об уголовной ответственности за злостное нарушение нормативно-правовых актов об иностранных агентах не предусматривают ужесточение наказания в таких случаях. Речь идет о расширении диспозиционной части норм, "охватив большее количество случаев, когда у иноагентов появляется основание для привлечения к ответственности".

*Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов.

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