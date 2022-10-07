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"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле

21:58
  • пятница
  • 07 октября 2022

Украина не сможет принять конкурс

Городом-хозяином международного песенного конкурса "Еровидение" в 2023 году будет Ливерпуль. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказала британский премьер-министр Лиз Трасс.

Политик адресовала "большие поздравления" Ливерпулю, который был выбран в качестве места проведения "Евровидения-2023", победив в борьбе за это право Глазго, сообщает РИА Новости.

В 2022 году конкурс "Евровидение" выиграла украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Представитель Великобритании занял второе место.

Однако организатор конкурса, Европейский вещательный союз, пришел к выводу, что Украина не соответствует критериям проведения конкурса, в том числе в вопросах обеспечения безопасности. По этой причине было решено отдать право проведения "Евровидения" в 2023 году Великобритании.

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