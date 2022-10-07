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Мединский призвал читать не Telegram, а книги

22:00
  • пятница
  • 07 октября 2022

Хотя бы по 10 страниц в день

Помощник президента России Владимир Мединский на презентации новой серии книг "Собиратели Земли Русской" призвал меньше читать Telegram.

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"По моей версии, читайте то, что вам нравится. И не заставляйте себя читать то, что вам не нравится. Вы должны получать от чтения удовольствие - физическое, интеллектуальное, эмоциональное. В любом случае любое чтение книги - лучше, чем чтение Telegram. Читайте книги. А какие? Разные", - сказал он (цитата по РИА Новости).

По словам Мединского, можно читать и 10 страниц в день, главное - регулярно, чтобы выработалась привычка.

"Надо читать всегда. Те, кто читают книги, управляют теми, кто смотрит телевизор", - заключил помощник главы государства.

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