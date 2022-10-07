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Путин подписал указ о создании нового оператора проекта "Сахалин-1"

22:20
  • пятница
  • 07 октября 2022

От проекта отстранена "дочка" Exxon Mobil

Президент России Владимир Путин в пятницу, 7 октября, подписал указ с поручением создать нового оператора СРП-проекта "Сахалин-1".
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Согласно документу, новый оператор получит права и обязанности участников проекта и оператора Exxon Neftegas — дочерней структуры американской компании Exxon Mobil. Управляющим новым оператором "Сахалина-1" станет дочерняя структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-шельф".

Новое общество с ограниченной ответственностью получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по "Сахалину-1". Дочки "Роснефти" получат в сумме 20%, 80% будут переданы новому оператору, пока они не перейдут остальным участникам.

Иностранные участники "Сахалина-1" должны в течение месяца представить правительству России уведомления о согласии принять в собственность доли в уставном капитале общества пропорционально принадлежавшим каждому из них долям участия по соглашению о разделе продукции, сообщает ТАСС.

В августе российский лидер подписал указ о защите национальных интересов России в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств. Документ, в частности, распространяется на доли представителей таких стран в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском СРП.

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